Galatasaray ve Türkiye Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, son 3 yılda piyasa değerini 200 bin eurodan 17 milyon euroya çıkardı.

Başarılı kanat oyuncusu, bu süre zarfında en çok değeri artan Süper Lig oyuncusu konumunda yer alıyor. Aktürkoğlu, Ocak 2023'ten bu yana 39 maçta 19 assist yaparak Avrupa'da en çok asist yapan oyuncusu olmayı da başardı.

25 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz günlerde Old Trafford'da attığı gol ile kalitesini ve klasını bir kez daha kanıtladı. Transfermarkt Almanya, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu ile bir röportaj yaptı. Yıldız oyuncu, kulüp ve milli takımdaki hedeflerinin yanı sıra yurt dışına transferi hakkında konuştu.

"BAŞARDIKLARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Kerem Aktürkoğlu, son 3 yılını şu sözlerle özetledi, "Erzincanspor'dan Şampiyonlar Ligi'ne uzanan kariyerime dönüp baktığımda başardıklarımla gurur duyuyorum. Tabii ki ailemin ve antrenörlerimin bunda büyük payı var. Ben her zaman daha iyi olmaya çalışan bir oyuncuyum. Antrenmanların asla bitmeyeceğine ve her zaman bir adım daha ileri gidebileceğini inanıyorum." Transfermarkt takipçileri tarafından 2021/22 sezonun oyuncusu seçilen Aktürkoğlu, Bayern ve Manchester United'a karşı oynadığı maçların kariyerinde hangi seviyeye geldiğini gösterdiğini söyledi. Geleceği hakkında ise, "Hedefim Şampiyonlar Ligi'nde ve Almanya EURO 2024'te potansiyelimi daha da fazla gerçekleştirmek." şeklinde konuştu.

"ZORLU BİR GÖREV"

1.73 boyundaki hücum oyuncusu, bu sezon oynadığı 20 maçta da etkili bir performans sergiledi. Teknik direktör Okan Buruk'un onu son maçlarda kanat yerine on numara bölgesinde oynatmasına ise "Zorlu bir görev" olduğunu söyledi. Aktürkoğlu, "Bu rolde oyuna çok fazla etki edebileceğime ve yaratıcılığımı serbest bırakabileceğime inanıyorum, ancak bu aynı zamanda oyunumu adapte etmem ve gelişmeye devam etmem gerektiği anlamına da geliyor." dedi.

"PEK ÇOK ŞEY DENİYORUM"

İstanbul Başakşehir'in alt yapısında yetişen Aktürkoğlu, 16 yaşına kadar on numara pozisyonunda oynadı, ancak daha sonra hızı nedeniyle kanat oyuncusu oldu. Kerem Aktürkoğlu, 2023/24 sezonunda 1.580 dakika süre alarak sarı kırmızılıların en çok oyunda kalan hücum oyuncusu konumunda yer alıyor. Yıldız oyuncu, bu performansını sürdürebilmesi için maç aralarında iyi dinlememesinin önemli olduğunu söyledi. "Bunu çok düşünüyorum. Çok az ara ile her zaman yüzde 100 performans gösterebilmek için pek çok şey deniyorum. Profesyonel futbolcu olmak 24 saat süren bir iş! Böylesine yüksek bir seviyede istikrarlı bir şekilde oynayabilmek için saha dışındaki aşamaların gelişimim açısından çok önemli olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA

Milli futbolcunun Avrupa'dan birçok takımın radarında olduğu biliniyor. Roma, Bayern ve diğer Bundesliga kulüplerinin 2021 yılından beri onu takip yakından ettiği söylentileri var. Son haftalarda ise Premier League'den Tottenham'ın bir ilgisi olduğu basına düştü. Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan milli oyuncu, geleceği hakkında şu sözleri kullandı; "Elbette geleceğimi düşünüyorum. Yurt dışına transfer olmak, yeni görevler üstlenmek ve diğer liglerde oynamak heyecan verici olabilir. Ancak şu anda Galatasaray'a ve buradaki performansıma odaklanıyorum. Diğer şeyler zamanla belli olacak. Eğer bir transfer seçeneği olsaydı, oyun tarzıma uygun ve kendimi daha da geliştirebileceğim bir ligi seçerdim." dedi.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 20 maçta sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, 5 gol attı ve 6 asist yaptı.