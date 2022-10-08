Kerem Aktürkoğlu'nu yıkan haber! Resmen buraya kadarmış

Galatasaray'da performansıyla adeta hüsrana uğratan Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği belli oldu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un Kerem Aktürkoğlu'nu yedek kulübesine çekmeyi planladığı öğrenildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU, HAYAL KIRIKLIĞINA NEDEN OLDU

Geçtiğimiz sezon performansıyla büyük beğeni toplayan ve Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeyi başaran Kerem Aktürkoğlu, bu sezona iyi bir başlangıç yapamadı. 23 yaşındaki milli oyuncu, kötü performansıyla sarı-kırmızılılarda eleştirilen isimlerin başında geldi.

OKAN BURUK'TAN KEREM AKTÜRKOĞLU'NA KESİK

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi. Buruk, bu sezon tüm maçlarda ilk 11'de yer alan 23 yaşındaki milli yıldızı yedek kulübesine çekmeyi ve onun yerine Milot Rashica'yı oynatmayı planladığı öğrenildi.

KEREM'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla 8 resmi maçın 8'inde de ilk 11'de yer aldı ve toplam 647 dakika süre aldı. 23 yaşındaki genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 golle skora etki edebildi.