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Spor

Kerem Aktürkoğlu'nun ilk heyecanı

Galatasaray'da Manchester United galibiyetinin mimarlarından Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde attığı ilk golün mutluluğunu yaşıyor.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 14:37 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu'nun ilk heyecanı
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, kariyerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol sevinci yaşadı.

Üç yıl öncesine kadar TFF 3. Lig'de top koşturan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a geldikten sonra yakaladığı çıkışı sürdürdü. Takımında kaptanlığa kadar yükselen ve değişmezlerden olan milli futbolcu, yükselen kariyerine bir de UEFA Şampiyonlar Ligi golü ekledi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 8 maça çıkan Kerem, "Kupa 2"de 3 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 6 karşılaşmada 1 gol atan Kerem Aktürkoğlu, grup maçında Manchester United filelerini de sarsarak "Devler Ligi"nde bir ilki yaşadı.

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