31 Ağustos 2025 Pazar
  • Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu!
Spor

Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu!

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu bugün İstanbul'a geliyor. Milli futbolcuyu taşıyan uçağın 17.00 sularında İstanbul'da olması bekleniyor. İşte detaylar...

31 Ağustos 2025 Pazar 14:00
Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu!
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nda mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, Milli futbolcuyu bu akşam İstanbul'a getiriyor.

Kerem Aktürkoğlu'nu taşıyan uçağın 17.00 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olması bekleniyor.

BENFICA TRANSFERİ VE MALİYETİ DUYURDU

Portekiz temsilcisi Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon avroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, öncelik hakkı olması nedeniyle transferin koşullarıyla ilgili milli futbolcunun eski takımı Galatasaray'a bilgi verildiği kaydedildi.

