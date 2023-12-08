Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Kerem Demirbay, Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Performansının sorulması üzerine Kerem Demirbay "Kendi performansımı konuşmak istemiyorum. Takım olarak iyi performans gösterdik. İlk yarı 3-0 yapmamız gerekirdi. İkinci yarı daha erken 3-1 yapmalıydık. Ancak maçı kazandık, en önemlisi bu." açıklamasını yaptı.

Kopenhag ile kritik bir maça çıkacaklarını hatırlatılması üzerine Kerem Demirbay "Kopenhag maçı için kritik demek negatif bir şey. Pozitif durumdayız, her şey bizim elimizde. Takım olarak en iyi şekilde oynamak ve maçı kazanmak istiyoruz." dedi.