İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2023 Cuma / 26 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9784
  • EURO
    31,2089
  • ALTIN
    1864.72
  • BIST100
    7913.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kerem Demirbay: Kendi performansımı konuşmak istemiyorum
Spor

Kerem Demirbay: Kendi performansımı konuşmak istemiyorum

Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay, Adana Demirspor maçı sonrası alınan galibiyeti ve Şampiyonlar Ligi'ni değerlendirdi.

8 Aralık 2023 Cuma 23:22 - Güncelleme:
Kerem Demirbay: Kendi performansımı konuşmak istemiyorum
ABONE OL

Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Kerem Demirbay, Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Performansının sorulması üzerine Kerem Demirbay "Kendi performansımı konuşmak istemiyorum. Takım olarak iyi performans gösterdik. İlk yarı 3-0 yapmamız gerekirdi. İkinci yarı daha erken 3-1 yapmalıydık. Ancak maçı kazandık, en önemlisi bu." açıklamasını yaptı.

Kopenhag ile kritik bir maça çıkacaklarını hatırlatılması üzerine Kerem Demirbay "Kopenhag maçı için kritik demek negatif bir şey. Pozitif durumdayız, her şey bizim elimizde. Takım olarak en iyi şekilde oynamak ve maçı kazanmak istiyoruz." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.