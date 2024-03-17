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Spor

Kerem Demirbay: Şampiyonluk yolunda çok önemli 3 puan

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup eden Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Kerem Demirbay, şampiyonluk yolunda çok önemli bir maçı kazandıklarını söyledi.

AA17 Mart 2024 Pazar 19:54 - Güncelleme:
Kerem Demirbay: Şampiyonluk yolunda çok önemli 3 puan
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Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yı 4-3 yenerek liderliğini sürdürdü.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kerem Demirbay, "Üç puanı aldık, hak ettik. Takımı tebrik ediyorum. Çok zor bir maç ama takım olarak çok mücadele ettik, oyuna enerji kattık. Oyuna giren oyuncular da bize güç kattı. Hakim, Zaha ve diğerleri... Sonuçta bir takımız. Şampiyonluk yolunda çok önemli 3 puan aldık. " ifadelerini kullandı.

Kerem, Icardi'nin kaçan penaltısının ardından neler hissettiklerinin ve yeniden nasıl motive olduklarının sorulması üzerine, "Biz Galatasarayız. Her zaman topla basarız, mücadele ederiz. İnandık kazandık. Çok mutluyuz. Üç puan kazandık. Şimdi milli ara var. İnşallah kardeşlerimiz milli aradan sonra sakatsız döner ve yoluna devam eder. " şeklinde konuştu.

Kerem, Dries Mertens'in attığı golün sorulması üzerine ise, "Mertens adamın dibi ya." yorumunda bulundu.

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