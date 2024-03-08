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Spor

Kerem Demirbay: Şampiyonlukta bunlar önemli

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Çaykur Rizespor'a karşı hat-trick yaptığı maçın ardından konuştu.

8 Mart 2024 Cuma 22:51 - Güncelleme:
Kerem Demirbay: Şampiyonlukta bunlar önemli
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Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Rizespor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Karşılaşmada 3 gol birden atan Kerem Demirbay, flaş röportajda kısa bir açıklama yaptı ve şu sözleri kullandı;

"Mithat kardeşime geçmiş olsun. Çok mutluyum. Takım olarak çok iyi oynadık ve iyi goller attık. Şampiyonlukta önemli olacaktır inşallah."

Icardi'nin penaltıyı ona verdiğini söyleyen Kerem, "3 golden daha da önemli bir şey var, o da Icardi'nin yaptığı jest. Penaltı olunca topu Icardi'ye verdim, o da topu bana attı. Böyle günlerde takım oluyoruz. Takımda herkes pozitif. Fenerbahçe de büyük bir takım, saygı duymak gerekiyor. Bizi bu seviyede tutan takımlardan birisi." dedi.

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