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Spor

Kerem Demirbay: Sonunda oyunu iğrenç hale getirdiler

Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay, Roma ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

19 Mayıs 2023 Cuma 20:48 - Güncelleme:
Kerem Demirbay: Sonunda oyunu iğrenç hale getirdiler
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Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay, Roma ile oynadıkları maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

29 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibini defansif oyunu nedeniyle eleştirdi.

Kerem Demirbay, 0-0 biten karşılaşmanın ardından, "Böylesine üst düzey bir yarı finalde bu tür bir oyunun ödüllendirilmesi utanç verici, futbol için çok acı. Sonunda oyunu iğrenç hale getirdiler". ifadelerini kullandı.

Roma, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Bayer Leverkusen ile 0-0 berabere kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.

İSTATİSTİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Roma'nın, Bayer Leverkusen ile deplasmanda oynadığı maçtaki istatistikleri dikkat çekti. Jose Mourinho'nun ekibi karşılaşmayı yüzde 28 topla oynama ile tamamladı. Rakip kaleye bir şut çeken İtalyan ekibi, bu şutta isabet sağlayamadı. Roma, karşılaşmayı ise toplamda 156 isabetli pas ile tamamladı.

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