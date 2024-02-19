Kerem Demirbay'ın önlenemez yükselişi devam ediyor

Sezon başı performansıyla eleştirilen Kerem Demirbay, son dönemin ise yıldızı haline geldi. Başarılı oyuncu, dün de Başkent'te maçın kilidini açan isimdi. Mertens'in kullandığı korner atışında ceza alanında kendisini unutturup çok iyi yükselerek topu filelere gönderen gurbetçi oyuncu son 11 maçta 3 gol, 4 asistlik katkıya ulaştı.

Okan Buruk'un en önemli oyuncularından biri olmayı başaran Kerem, sahada kaldığı süre boyunca etkili futbolunu sürdürdü. Bu sezon Sarı-Kırmızılı forma altında 29. resmi maçına Ankaragücü karşısında çıkan gurbetçi futbolcu, totalde 3 gol, 6 asistle oynuyor.