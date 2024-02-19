İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2024 Pazartesi / 10 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,8744
  • EURO
    33,3308
  • ALTIN
    2005.56
  • BIST100
    9379.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kerem Demirbay'ın önlenemez yükselişi devam ediyor
Spor

Kerem Demirbay'ın önlenemez yükselişi devam ediyor

Sezon başında gösterdiği performansla eleştirilerin odağı olan Kerem Demirbay, son dönemde ise takımın yıldızı haline geldi.

Fanatik19 Şubat 2024 Pazartesi 10:21 - Güncelleme:
Kerem Demirbay'ın önlenemez yükselişi devam ediyor
ABONE OL

Sezon başı performansıyla eleştirilen Kerem Demirbay, son dönemin ise yıldızı haline geldi. Başarılı oyuncu, dün de Başkent'te maçın kilidini açan isimdi. Mertens'in kullandığı korner atışında ceza alanında kendisini unutturup çok iyi yükselerek topu filelere gönderen gurbetçi oyuncu son 11 maçta 3 gol, 4 asistlik katkıya ulaştı.

Okan Buruk'un en önemli oyuncularından biri olmayı başaran Kerem, sahada kaldığı süre boyunca etkili futbolunu sürdürdü. Bu sezon Sarı-Kırmızılı forma altında 29. resmi maçına Ankaragücü karşısında çıkan gurbetçi futbolcu, totalde 3 gol, 6 asistle oynuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.