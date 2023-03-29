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Spor

Kerem Kurnaz'dan 2 altın 1 bronz madalya

Milli halterci Kerem Kurnaz, Arnavutluk'ta düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 2 altın, 1 bronz madalya ile dünya şampiyonu oldu.

29 Mart 2023 Çarşamba 20:32 - Güncelleme:
Kerem Kurnaz'dan 2 altın 1 bronz madalya
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Milli halterci Kerem Kurnaz, Arnavutluk'ta düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 2 altın, bir gümüş kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Durres kentinde düzenlenen şampiyonada 89 kiloda mücadele eden Kerem Kurnaz, silkmede 183 ve toplamda 327 kiloluk dereceleriyle altın madalyaya kazandı. Kerem Kurnaz, koparmada ise 144 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, müsebakalar sonrası milli sporcuya madalyasını takdim etti.

Türkiye, şampiyonada şu ana kadar 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.

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