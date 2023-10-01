Kerem Yavaş: Bizim problemimiz hücumdu

Oyunun ilk devresinde savunma anlamında sıkıntı yaşadıklarını düşünmediğini dile getiren Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yalnız problemimiz hücumdaydı; erken final pasları, basit top kayıpları, rakip sahada kalma süremizi düşürdü. Golümüzün iptaliyle Sakaryaspor, ikinci yarıya daha inançlı çıktı. Yediğimiz iki golde aslında hazır olduğumuz bir andı. Üzüntümüz bu, hazır olduğumuz, çalıştığımız yerden yenildik. Sonuç olarak Sakaryaspor, bizden daha iyi mücadele etti, onları tebrik ediyorum. Bizim tarafımızdan baktığımızda da galibiyeti hak ettik diyemiyorum ama mağlubiyeti de hak etmedik. Maçı çevirecek fırsatlar da bulduk ama olmadı. Bu maçı iyi analiz edip, dersimize iyi çalışıp, eksiklerimizi tamamlayıp önümüze bakacağız."

Puan farkıyla hala lider durumda olduklarını anlatan Yavaş, "Onu korumak istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde devam edecek." dedi.