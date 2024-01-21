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Spor

Eyüpspor: Farkın kapanması bizi hedefimizden alıkoymayacak

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Kocaelispor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.

AA21 Ocak 2024 Pazar 00:53 - Güncelleme:
Eyüpspor: Farkın kapanması bizi hedefimizden alıkoymayacak
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Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Eyüpspor'un, deplasmanda Kocaelispor'a 2-1 mağlup etmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş da Kocaeli deplasmanının Türkiye'deki her takım için oynaması zor deplasman olduğunu dile getirdi.

Karşılarında iyi bir ekip olduğunu vurgulayan Yavaş, "Buraya gelirken 12 puan öndeydik. Amacımızı buraya gelirken bunu koruyarak, mümkünse de arttırarak buradan ayrılmaktı. Sonuç olarak başarılı olamadık." ifadelerini kullandı.

Yavaş, kazanamadıkları için üzgün olduklarını fakat avantajlarının devam ettiğini belirterek, "Küçük bir puan farkı kapanması bizi hedefimizden alıkoymayacak. Hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Bu maçı iyi inceleyip önümüzdeki Tuzla maçına hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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