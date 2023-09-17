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Spor

Kerem Yavaş: Gençlerbirliği neden burada olduğunu gösterdi

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Gençlerbirliği karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

17 Eylül 2023 Pazar 23:59 - Güncelleme:
Kerem Yavaş: Gençlerbirliği neden burada olduğunu gösterdi
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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Gençlerbirliği karşısında alınan 3-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

Lige iyi başlayan iki ekibin karşılaştığına işaret eden Yavaş, "Gerçekten kazandıkları puanın tesadüf olmadığını bize gösterdiler. İlk golün sonrasında iyi toparlandık. İlk defa geriye düştük. Bu tecrübeyi ilk defa yaşadık. Maçın genelinde istediğimiz oyunu tam oynadık diyemem. Oyunumuzda biraz dalgalanmalar oldu. Hücumda çok kolay top kayıpları yaptık. Ritim bozukluğunu normal görüyoruz çünkü milli takım arası vardı. İyi yoldayız. Bulunduğumuz durumdan memnunuz. Zor deplasmandı, Gençlerbirliği bizi yenseydi lider oluyordu. Kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

  • Kerem Yavaş
  • Eyüpspor galibiyeti
  • Gençlerbirliği maçı

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