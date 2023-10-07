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Spor

Kerem Yavaş: İyi skorla galip ayrıldık

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Bodrum FK'yi 3-0 yenen Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, bu maçta fiziksel temaslara istedikleri gibi karşılık verebildiklerini söyledi.

7 Ekim 2023 Cumartesi 23:38 - Güncelleme:
Kerem Yavaş: İyi skorla galip ayrıldık
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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Bodrum FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Eyüp Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yavaş, birinci dakikadan itibaren istedikleri her şeyi uyguladıklarını belirtti.

Yavaş, Bodrum FK'nin çok ciddi bir rakip olduğunu belirterek, "Milli araya girmeden önce son maçımızı oynadık. Geçen seneki performansını bu sezona da taşıyan sert, fizik kapasitesi yüksek ve iyi savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Aynı zamanda ligin en çok faul yapan takımı. Uzun toplarla karşı kaleye gitmeye çalışan bir takım. Ligin en az pas yapan takımı olmasına rağmen ceza sahasına en fazla giren takımlardan biri." dedi.

Bodrum FK'nin geçen seneki kadro kalitesini ve oyun anlayışını da koruduğuna dikkati çeken Yavaş, "Onlara karşı topa sahip olacağımızı tahmin etmiştik. Onlar da blok savunmasında kazandığı toplarla hücuma geçecekti. Biz önde baskı yaparken, uzun pasları kullanıp ikinci topta hücuma geçeceklerini biliyorduk. Oyuncularımız, birinci dakikadan son düdüğe kadar istediğimiz her şeyi uyguladı. Fiziksel temaslara da karşılık verdiler. Sonuç olarak rahat bir şekilde ve iyi bir skorla bu maçtan galip ayrıldık." değerlendirmesinde bulundu.

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