İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2024 Cumartesi / 26 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,34
  • EURO
    34,879
  • ALTIN
    2393.53
  • BIST100
    10276.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kerem Yavaş: Lig bizim için erken bitti
Spor

Kerem Yavaş: Lig bizim için erken bitti

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, 3-0 mağlup oldukları Göztepe maçının ardından, “Sonuçta 6 hafta öncesinden Süper Lig'e çıkmayı garantilemiştik. Bu süreci de birçoğumuz ilk defa tecrübe ediyoruz. Gurur verici bir süreç ama zorluklarını da yaşadık. Psikolojik olarak lig bizim için erken bitti” dedi.

IHA4 Mayıs 2024 Cumartesi 22:38 - Güncelleme:
Kerem Yavaş: Lig bizim için erken bitti
ABONE OL
Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu.

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Psikolojik olarak ligi erken bitirdikleri için maçın kendileri adına daha zor geçtiğine değinen Yavaş, "İki takım da hedefine ulaşmış, başarılı bir sezon geçirmiş, tartışılmaz şekilde iyi performansla bu haftaya geldi. Bu maç da bizim açımızdan daha zor bir maçtı. Sonuçta 6 hafta öncesinden Süper Lig'e çıkmayı garantilemiştik. Bu süreci de birçoğumuz ilk defa tecrübe ediyoruz. Gurur verici bir süreç ama zorluklarını da yaşadık. Psikolojik olarak lig bizim için erken bitti. Ama bu maça kadar oyuncularımız ciddi oynayarak, taktik disipline uyarak verdiğimiz görevleri gayet iyi yerine getirdi. Bu maç özelindeyse açıkçası iyi başlayamadık. Göztepe daha üstün oynayan taraftı. Yine de maçı dengeleyebilirdik ama bir savunma hatasından gol yedik. Ardından kırmızı kart aldıktan sonra maç bizim için daha zor bir hale geldi. 10 kişi kaldıktan sonra sahada pek varlık gösteremedik. Sonuç olarak Erzurum'da 1 puan alırsak 1.'liği garantileyeceğiz. Kendimize şimdi de hedef olarak bunu belirledik. Göztepe de hak ederek hedefine ulaştı. Çok iyi bir ekipleri, çok iyi bir teknik adamları var. Onları hem bu maç özelinde hem de ligde hedeflerine ulaştıkları için tekrardan tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.