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Spor

Kerem'den Yunus Akgün'e duygusal veda

Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyada hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Leicester City'ye transfer olan takım arkadaşı Yunus Akgün'e veda etti.

27 Ağustos 2023 Pazar 11:05 - Güncelleme:
Kerem'den Yunus Akgün'e duygusal veda
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Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Kerem, Leicester City'ye transfer olan yakın arkadaşı Yunus Akgün'e veda etti.

İşte Kerem'in paylaşımı:

"Dostum, güzel kardeşim... Hayatında büyük bir adıma, büyük bir meydan okumaya hazır olduğunu en iyi bilenlerdenim. Bu yolculukta çok başarılı olup, aileni ve bizleri fazlasıyla gururlandıracağına çok eminim. Güzel günlerde birlikte sevindik, zorluklara da aynı şekilde birlikte göğüs gerdik. Aramızda mesafeler olsa da, bundan sonra da tüm kalbimle senin yanındayım. Hayatında başarılar, güzellikler, mutluluklar hep seninle olsun güzel kardeşim. Seni iyi ki tanımışım, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Yolun açık olsun."

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