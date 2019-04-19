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Kerem'in Türkiye'yi neden reddettiği ortaya çıktı!

Kerem Demirbay iddialarını TM Dijital Haber Merkezi'ne yorumlayan menajer avukat Özgür Dobruca, oyuncunun Premier Lig'i seçeceğini ifade etti.

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TM Dijital Haber Merkezi

Almanya’nın en prestijli gazetelerinden biri olan BİLD’in Kerem Demirbay iddiası bir hayli ilgi çekti. Yapılan habere göre Arsenal’in istediği Kerem için Beşiktaş ve Galatasaray’ın da zemin yokladığı belirtilirken, yıldız futbolcunun Premier Lig devine daha yakın olduğu vurgulandı.

KEREM İNGİLTERE'YE GİDEBİLİR

Türkiye’de de ses getiren BİLD’in haberi üzerine Almanya’da genç ve yetenekli futbolcuların menajerliğini üstlenen Avukat Özgür Dobruca, Kerem Demirbay iddialarını TM Dijital Haber Merkezi’ne yorumladı. Kerem’in gönlünde Süper Lig olmasına rağmen oyuncunun Beşiktaş ve Galatasaray’ı tercih etmeyeceğini söyleyen Dobruca, yıldız oyuncunun Premier Lig’e daha yakın olduğunu sözlerine ekledi.

İşte Özgür Dobruca’nın açıklamaları…

Kerem’in Türkiye’yi seçme konusunda tereddüdü İngiltere’ye olan transferiydi. Oyuncu Türk vatandaşlığını seçseydi Alman vatandaşlığından çıkması gerecekti. İngiltere’ye AB vatandaşı olarak değil de Türk vatandaşı olarak transfer olsaydı bu sefer de İngiltere Futbol Federasyonu’nun ‘milli takım kriterlerine’ takılacaktı. Bunun için Kerem ikilemde kaldı ve emin olamadı fakat gölü her zaman Türkiye’den yanaydı.

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