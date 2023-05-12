Kevin Campbell: Dele Alli şu anda Beşiktaş için iyi değil

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı ancak beklentileri karşılayamayan Dele Alli için İngiltere'den bir açıklama geldi.

İngiliz efsane Kevin Campbell, Beşiktaş'ın yeni sezonda da Dele Alli ile sözleşme imzalamasını mantıksız olarak değerlendirdi. Campbell, "Böyle bir şey olabileceğini düşünmüyorum. Neler döndüğünü bilmiyorum ama bu bana hiç mantıklı gelmiyor. Şu anda sizin için (Beşiktaş) yeterince iyi değil ve onu geri gönderiyorsunuz ama yazın Dele Alli ile bedava sözleşme mi imzalayacaksınız? Bu hiç mantıklı değil" sözlerini kullandı.

AHMET NUR ÇEBİ NE DEDİ?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Alli'nin takımda beklentileri karşılayamadığını söylemişti. Çebi, İngiliz yıldızın yeni sezonda bedelsiz olarak gelmesine yeşil ışık yakmıştı. Ahmet Nur Çebi, "Dele Alli için Ceyhun Kazancı ile görüştüm. 'Eğer bedelsiz gelecekse 1 yıl daha şansımızı deneyebiliriz' dedim." sözlerini kullanmıştı.

Sakatlığı sonrası Nisan ayında İngiltere'ye giden Dele Alli, bıçak altına yattığını ve sezonu kapattığını açıklamıştı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta 15 maça çıkan Dele Alli, 3 kez gol sevinci yaşadı.

EVERTON YOLLARINI AYIRABİLİR

İngiliz basını geçtiğimiz haftalarda, Everton'ın gelecek sezon sözleşmesi bitecek Dele Alli ile bu yaz yollarını ayırabileceğini öne sürmüştü