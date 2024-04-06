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Spor

Kevin De Bruyn attı, Manchester City kazandı!

Premier Lig'in 32. haftasında deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşan Manchester City rakibini 4-2'lik skorla mağlup etti. Kevin De Bruyne maça damgasını vururken 2 tane de gol kaydetti.

6 Nisan 2024 Cumartesi 16:49 - Güncelleme:
Kevin De Bruyn attı, Manchester City kazandı!
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İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Oliver Glasner'in ekibi Crystal Palace ile Pep Guardiola'nın yönetimindeki Manchester City karşı karşıya geldi.

Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester City 4-2 kazanırken goller; 13 ve 70. dakikada Kevin De Bruyne, 47. dakikada Rico Lewis ve 66. dakikada Erling Haaland'dan geldi.

66. dakikada Erling Haaland'ın attığı golün asistini de yapan Kevin De Bruyne, Manchester City formasıyla 100. golüne ulaşmış oldu.

Ev sahibi Crystal Palace'ın gollerini ise 3. dakikada Jean-Philippe Mateta ve 86. dakikada Odsonne Edouard kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 70'e yükseltirken, Crystal Palace 30 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City evinde Luton Town'ı ağırlarken, Crystal Palace deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak.

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