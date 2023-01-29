Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Paris Saint Germain (PSG) kalecisi Keylor Navas'ın, İngiltere Premier Lig takımı Nottingham Forest'a transferi konusunda anlaşma sağlandı.

KEYLOR NAVAS'IN TRANSFERİ GALATASARAY VE ICARDI'Yİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Ancak bu transferin kiralık olarak gerçekleşmesi PSG'nin Galatasaray'da forma giyen futbolcusu Mauro Icardi'yi geri çağırması ihtimalini de ortaya çıkardı.

EN FAZLA 8 FUTBOLCU KİRALIK GÖNDERİLEBİLİR

FIFA kurallarına göre; sezonun herhangi bir zamanında bir kulüp 21 yaş üzerindeki en fazla 8 futbolcusunu kiralık olarak gönderebiliyor. Fransız temsilcisi bu kotasını doldurmuş durumda. Colin Dagba (Strasbourg), Layvin Kurzawa (Fulham), Abdou Diallo (Leipzig), Georginio Wijnaldum (AS Roma), Ander Herrera (Athletic Bilbao), Leandro Paredes (Juventus), Julian Draxler (Benfica) ve Mauro Icardi (Galatasaray) PSG'den bu sezon kiralık olarak ayrılan futbolcular.

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İKİ ALTERNATİF VAR

Bu doğrultuda Navas'ın Nottingham Forest'a kiralık olarak transferinin gerçekleşebilmesi için iki alternatif ortaya çıkıyor. Paris Saint Germain ya Icardi'nin de aralarında bulunduğu 8 kiralık futbolcusundan birisini geri çağıracak ya da bu futbolculardan birisini bulundukları kulübe bonservisiyle satacak.

10 MAÇTA 6 GOL, 4 ASİST

Galatasaray, Mauro Icardi'yi sezon başında PSG'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştı. 29 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı formayla çıktığı 10 resmi maçta 6 gol atarken, 4 kez de asist yaptı.

Star Gazetesi