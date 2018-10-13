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Khaldoon Al Mubarak: Lionel Messi'ye yıllık 120 milyon Euro teklif ettik reddetti

Manchester City Başkanı Khaldoon Al Mubarak, Lionel Messi konusunda bir itirafta bulundu, transfer etmeyi çok istediğini anlattı. Mubarak, Arjantinli oyuncuya Barça'da kazandığının 3 katını teklif ettiklerini ancak Messi'nin bunu kabul etmediğini açıkladı.

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İngiltere’nin son şampiyonu Manchester City’den flaş bir Lionel Messi itirafı geldi. İngiliz kulübün Birleşik Arap Emirlikli Başkanı Khaldoon Al Mubarak, Messi’yi transfer etmek istediklerini ama başaramadıklarını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleşen bir konferansda sorularuı cevaplayan Al Mubarak, Messi’yi çok transfer etmek istediğini belirtip, “Dürüst olmak gerekirse Messi... Pep Guardiola ile transferi için konuştuk. Barcelona’da kazandığının 3 katı maaş teklif ettik ama kabul etmedi” ifadelerini kullandı.

120 milyon euroyu elinin tersiyle itti

Messi, Barcelona'da bonuslarla birlikte yılda 40 milyon euro kazanıyor. Arjantinli futbolcu yıllık kazanacağı 120 milyon euroyu elinin tersiyle itmiş oldu.

(Skorer)

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