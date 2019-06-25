Khedira için engel kalmadı

Ünlü İtalyan kulübü, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile birlikte Mandzukic’i satış listesine koydu. İtalyan yöneticiler, kulübün yeni teknik direktörü Maurizio Sarri’nin planları arasında yer almayan Khedira için teklif beklediklerini açıkladı. Geçen sezon sadece 17 maçta oynayan Alman oyuncuyu Beşiktaş’ın bonservis bedelsiz almaya çalışdığı ifade edildi.