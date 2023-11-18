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Spor

Khvicha Kvaratskhelia'dan çarpıcı Messi ve Ronaldo yorumu!

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin yıldız futbolcusu Khvicha Kvaratskhelia, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

18 Kasım 2023 Cumartesi 18:06 - Güncelleme:
Khvicha Kvaratskhelia'dan çarpıcı Messi ve Ronaldo yorumu!
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Napoli'nin yıldızı Khvicha Kvaratskhelia, Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu.

Khvicha Kvaratskhelia yaptığı açıklamada, "Ronaldo harika bir oyuncu. Benim için bir idol. Lionel Messi gibi bir rakibiniz var ve her sene neredeyse onunla aynı seviyeye gelebiliyorsunuz. Gerçekten ona hayranım." dedi.

Ronaldo ile ilgili sözlerine devam eden başarılı oyuncu, "Profesyonelliği ile çok şey başardı. Attığı gollerle bende büyük bir etki yarattı." ifadelerini kullandı.

Lionel Messi ile ilgili ise, "Ona çok saygım var. Messi harika bir insan" şeklinde konuştu.

Khvicha Kvaratskhelia, bu sezon Napoli formasıyla 15 maçta 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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