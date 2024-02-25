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Spor

Kifisia, Fatih Terim'in Panathinaikos'unu ateşe attı!

Fatih Terim'in teknik direktörlük görevini yürüttüğü Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nin 24. haftasında Kifisia ile 1-1 berabere kaldı.

25 Şubat 2024 Pazar 23:23 - Güncelleme:
Kifisia, Fatih Terim'in Panathinaikos'unu ateşe attı!
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Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nin 24. haftasında Kifisia ile karşılaştı.

Stadio Apostolos Nikolaidis'te oynanan maç 1-1 eşitlike sona erdi. Panathinaios, 37. dakikada Sebastian Palacios'un golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Fatih Terim'in takımında Schenkeveld, 64. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Konuk ekip Kifisia, 10 kişi kalan rakibi karşısında 68. dakikada Willian Arao'nun kendi ağlarına attığı golle eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele bu skorla sona erdi.

GOL OFSAYTA TAKILDI

Panathianikos'un 59. dakikada Palacios'un bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

ARAO ÇİZGİDEN ALDI

66. dakikada Kifisia'nın kornerden yakaladığı net pozisyonda, kendi kalesine gol atan Arao topu çizgiden aldı.

Panathinaikos bu sonucun ardından ligde 52 puanla 3. sırada kaldı. AEK 55 puanla zirvede yer alırken, PAOK 54 puanla 2. sırada haftayı kapattı.

Ligin bir sonraki haftasında Pao, Aris ile karşılaşacak. Kifisia ise Asteras ile oynayacak.

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