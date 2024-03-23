Kim Mim Jae yeniden İtalya yolcusu

Fenerbahçe'den Napoli'ye oradan da Bayern Münih'e giden Kim Min Jae'nin yeni durağı yeniden İtalya olacak.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Alman ekibinde gözden düşen Güney Koreli stoperi Inter kadrosuna katmak istiyor.

Milano ekibinin yaz aylarında Bayern ile masaya oturacağı belirtildi. Bayern Münih'te forma şansı bulmakta zorlanan yıldız oyuncununda Inter'e gidebilme ihtimalinin yüksek görüldüğü aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Bayern ile 28 maça çıkan Kim Min Jae, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.