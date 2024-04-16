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Spor

Kim Min-Jae, İtalya'ya dönüyor

Büyük beklentilerle transfer olduğu Bayern Münih'te gözden düşen Kim Min-Jae, İtalya'ya dönmeye hazırlanıyor.

16 Nisan 2024 Salı 16:34 - Güncelleme:
Kim Min-Jae, İtalya'ya dönüyor
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2022'de Fenerbahçe'den Napoli'ye Transfer olan Kim Min-Jae, İtalyan ekibiyle yaşadığı şampiyonluğun ardından Bayern Münih'e transfer olmuştu. Burada kadroya girmekte zorlanan 27 yaşındaki stoper için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

NAPOLI, KİM MİN-JAE İÇİN DEVREDE

İtalyan basınından Il Mattino'da yer alan habere göre, Napoli, Kim Min-Jae'yi yeniden kadrosuna katmak istiyor. 27 yaşındaki savunmacının yüksek maaşı transfer önündeki en büyük engel olarak gözükürken İtalyan ekibinin kiralama formülünü devreye sokması bekleniyor.

3 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Kim Min-Jae bu sezon Bayern Münih formasıyla 29 maçta 2.378 dakika şans bulabildi. Deneyimli stoper bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

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