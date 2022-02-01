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Spor

Kim Min-Jae'li Güney Kore, Dünya Kupası biletini aldı

Fenerbahçeli Kim Min-Jae'nin ülkesi Güney Kore, 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. turunda Suriye'yi 2-0 yenerek kupaya katılan 15. takım oldu.

AA1 Şubat 2022 Salı 22:58 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 22:58
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2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. turunda A ve B gruplarında 6 karşılaşma oynandı.

A Grubu'nda Suriye'yi 2-0 yenen Güney Kore, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan 15. takım oldu.

Ev sahibi Katar'ın yanı sıra Almanya, Danimarka, Brezilya, Fransa, Belçika, Hırvatistan, İspanya, Sırbistan, İngiltere, İsviçre, Hollanda, Arjantin ve İran, turnuvaya katılmayı garantilemişti.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A GRUBU

Lübnan-Irak: 1-1

Suriye-Güney Kore: 0-2

İran-Birleşik Arap Emirlikleri: 1-0

B GRUBU

Japonya-Suudi Arabistan: 2-0

Vietnam-Çin: 3-1

Umman-Avustralya: 2-2

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