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  • Kimse bu kadarını beklemiyordu! İşte Hakim Ziyech transferini böyle duyurdular...
Spor

Kimse bu kadarını beklemiyordu! İşte Hakim Ziyech transferini böyle duyurdular...

Galatasaray cephesinde Hakim Ziyech gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, Faslı yıldız Hakim Ziyech için kritik bir karar aldı. İşte detaylar...

18 Nisan 2024 Perşembe 19:59 - Güncelleme:
Kimse bu kadarını beklemiyordu! İşte Hakim Ziyech transferini böyle duyurdular...
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Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Hakim Ziyech, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kendisini gösteremedi ve gözden düşmüştü. Sarı kırmızılı yönetim, Faslı yıldızın satın alma opsiyonunu kullanmama kararı almışken; karar son maçta değişti. Ziyech'in Alanyaspor maçında gösterdiği performans, teknik ekibin dikkatini çekti.

HAKIM ZIYECH KARARI!

Aktarılan haberlere göre; Galatasaray, Hakim Ziyech'in satın alma opsiyonunu kullanma kararını tekrar masaya yatırdı. Sarı kırmızılıların, sezon sonunda Chelsea'den tecrübeli oyuncunun bonservisini alması bekleniyor. Faslı yıldızın da bu duruma sıcak baktığı belirtiliyor. Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray, İngiliz ekibine herhangi bir bedel ödemeyecek.

Sarı kırmızılı ekip, imzaların atılması durumunda; Hakim Ziyech'e 2024-2025 sezonu için net 2.850 milyon euro sezonluk ücret ödeyecek.

GALATASARAY RAKAMLARI

Sarı kırmızılı forma ile 17 maçta forma giyen tecrübeli yıldız, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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