Kimse bunu beklemiyordu! David de Gea transferi resmen bitti

David de Gea, uzun yıllar Manchester United'ın kalesini koruyup, sözleşmesi sona erince boşta kalmıştı. Sezon başında beri kulüp bulamayan deneyimli kaleci, yeni bir imzaya hazırlanıyor. İsmi Süper Lig ekipleriyle de anılan file bekçisinin yeni adresi sürpriz bir takım oldu.

DAVID DE GEA İMZAYI ATIYOR!

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; David de Gea, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'a imza atmak üzere. Aktarılana göre; İspanyol kalecinin önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu öğrenilse de beklediği teklif gelmediği için Suudi Arabistan ekibine sıcak bakıyor. Öte yandan, Al Shabab'ın Sevilla'da forma giyen Ivan Rakitic'i kadrosuna kattığı belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Şu anda kulüpsüz kalan İspanyol kalecinin piyasa değeri 8 milyon euro olarak belirleniyor.

Star Gazetesi - Yaşar Çifcibaşı