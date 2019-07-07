29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6268
  • 6,3158
  • 253.059
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kırkpınar'da finalin adı Ali Gürbüz-Orhan Okulu oldu

658’inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde gerçekleşen yarı final müsabakaları sonrası finale yükselen isimler belli oldu. Er meydanında finalin adı Ali Gürbüz-Orhan Okulu oldu. Altın kemer yolunda Kırkpınar’ın iki iddialı ismi Antalyalı başpehlivanlar Orhan Okulu ve Ali Gürbüz, Er Meydanı’nda kozlarını paylaşacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bitmeyen güreşin devam eden efsanesinde yarı final müsabakaları tamamlandı.

2011-12 yılı başpehlivanı Ali Gürbüz, yarı final mücadelesinde başpehlivan Hamza Köseoğlu’nu yenerek, altın kemer yolunda adını finale yazdırdı.

2015 ve 2018 yılları Kırkpınar birincisi, son şampiyon Orhan Okulu da 2009 ve 2010 yılları Kırkpınar birincisi Mehmet Yeşil Yeşil’i mağlup ederek, finale kalan ikinci isim oldu.

Edirne Belediyesi’nin 657’incisi gerçekleştirilen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanların altın kemer yolculuğunda son dönemece girildi. 53 başpehlivan arasından sıyrılarak, adını finale yazdıran başpehlivanlar Ali Gürbüz ile Orhan Okulu, altın kemer için dualı çayır Er meydanına çıkacak.

Orhan Okulu’nun final yolculuğu

2015 ve 2018 yılında altın kemere uzanan son şampiyon Orhan Okulu, 658’inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, ilk turda Cenk İldem’i, ikinci turu kura ve kurallar gereği güreşmeden geçerek, üçüncü turda Süleyman Aykırı’yı, çeyrek finalde Mustafa Batu’yu, yarı finalde de Mehmet Yeşil Yeşil’i yenerek, bir kez daha geçen yıl olduğu gibi adını finale yazdırdı. Okulu, 2018 yılında altın kemeri Şaban Yılmaz ile yaptığı final güreşinde kazanmıştı.

Ali Gürbüz’ün final yolculuğu

2011-2012 yıllarında altın kemere uzanan Ali Gürbüz, 658’inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, ilk turda Abdullah Güngör’ü, ikinci turda Serhat Gökmeni’i, üçüncü turda İsmail Koç’u, çeyrek finalde Faruk Akkoyun’u, yarı finalde de Hamza Köseoğlu’nu yenerek, finale adını yazdırdı.

Vahşet! Hamile kadının bulunduğu araca böyle saldırdılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul'da 49 milyon yolcu uçtu

İstanbul'da 49 milyon yolcu uçtu

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

ABD’de bir AVM'de şiddetli patlama

ABD’de bir AVM'de şiddetli patlama

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Habib'le Nate Diaz karşı karşıya geldi, ortalık bir anda karıştı

Habib'le Nate Diaz karşı karşıya geldi, ortalık bir anda karıştı

Boğaz'ın derinliklerinde görüntülendi! Devasa ve çok tehlikeli

Boğaz'ın derinliklerinde görüntülendi! Devasa ve çok tehlikeli

29 bin kişiye iş müjdesi!

29 bin kişiye iş müjdesi!

O ülkenin istihbarat başkanlığı binasına saldırı: Çok sayıda ölü var

O ülkenin istihbarat başkanlığı binasına saldırı: Çok sayıda ölü var
 

POPÜLER HABERLER

Vahşet! Hamile kadının bulunduğu araca böyle saldırdılar

Vahşet! Hamile kadının bulunduğu araca böyle saldırdılar

Osmanlı sarayının en gözde tatlısı! Karpuzda pişiriliyor

Osmanlı sarayının en gözde tatlısı! Karpuzda pişiriliyor

Boğaz'ın derinliklerinde görüntülendi! Devasa ve çok tehlikeli

Boğaz'ın derinliklerinde görüntülendi! Devasa ve çok tehlikeli

Trump'tan ilginç 'UFO' açıklaması: Her şey mümkün

Trump'tan ilginç 'UFO' açıklaması: Her şey mümkün

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA