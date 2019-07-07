31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6268
  • 6,3158
  • 253.059
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kırkpınar’da yarı finalistler belli oldu

16 Kasım 2010 tarihinde UNESCO Somut Olmayan Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmeye hak kazanan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık çeyrek final heyecanı yaşandı. 2011-2012 yılları Kırkpınar birincisi Ali Gürbüz, rakibi Faruk Akkoyun’u 7 dakikada yenerek, adını yarı finale yazdırdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin final günü müsabakalarında, çeyrek final güreşleri tamamlandı. Er Meydanı’nda dualı çayıra çıkan 8 altın kemer adayı başpehlivan, kıran kırana güreşler yaparak, yarı finale isimlerini yazdırdı.
 
Son şampiyon Okulu yarı finalde
 
2011-2012 yılı Kırkpınar birincisi Ali Gürbüz, Faruk Akkoyun mücadelesinde gülen taraf Gürbüz oldu. Altın kemerli favori isimlerden Gürbüz, rakibini 7 dakikalık süre içerisinde tuş ederek, yendi. Kırkpınar’ın geçen seneki birincisi, son şampiyon Orhan Okulu da rakibi Mustafa Batu’yu güreşin normal süresi içinde devirdi ve adını yarı finale yazdırdı.
 
‘Sarı fırtına’ Kırkpınar’a veda etti
 
Er Meydanı’nın ‘sarı fırtına’ lakaplı 2013 ve 2017 yılları Kırkpınar birincisi İsmail Balaban, çeyrek final müsabakasının puanlama bölümünde rakibi Hamza Köseoğlu’na sürpriz bir şekilde yenilerek, Kırkpınar’a veda etti.
 
Yeşil Yeşil puanlamada güldü
 
2009 ve 2010 yılları Kırkpınar birincisi, iddialı isimlerden Mehmet Yeşil Yeşil de rakibi Ünal Karaman ile çeyrek final müsabakasının normal süresinde yenişemedi. Yeşil Yeşil, puanlama bölümünde Karaman'ın geçerek yarı finale yükselen son isim oldu.
 
Er Meydanı’nda yarı finalistler belli oldu
 
Başpehlivanlık çeyrek final müsabakası sonrası yarı finale çıkan isimler ise şöyle:
 
“Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Hamza Köseoğlu, Mehmet Yeşil Yeşil"
 
Öte yandan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık Yarı Final Güreşleri’nin bugün saat 15.30'da yapılacağı duyuruldu.

Taksici ve müşteri arasında ´kısa mesafe´ tartışması

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Teröristlere bir darbe daha

Teröristlere bir darbe daha

ABD’de bir AVM'de şiddetli patlama

ABD’de bir AVM'de şiddetli patlama

Ünlü müzisyen hayatını kaybetti

Ünlü müzisyen hayatını kaybetti

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Tepki yağıyor! Magandalar hamile kadının bulunduğu araca böyle saldırdı

Tepki yağıyor! Magandalar hamile kadının bulunduğu araca böyle saldırdı

SON DAKİKA! Vedat Muriç Fenerbahçe'de

SON DAKİKA! Vedat Muriç Fenerbahçe'de

Boğaz'ın derinliklerinde görüntülendi! Devasa ve çok tehlikeli

Boğaz'ın derinliklerinde görüntülendi! Devasa ve çok tehlikeli

29 bin kişiye iş müjdesi!

29 bin kişiye iş müjdesi!
 

POPÜLER HABERLER

Vahşet! Hamile kadının bulunduğu araca böyle saldırdılar

Vahşet! Hamile kadının bulunduğu araca böyle saldırdılar

Boğaz'ın derinliklerinde görüntülendi! Devasa ve çok tehlikeli

Boğaz'ın derinliklerinde görüntülendi! Devasa ve çok tehlikeli

9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluştu... Görenleri büyülüyor

9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluştu... Görenleri büyülüyor

Trump'tan ilginç 'UFO' açıklaması: Her şey mümkün

Trump'tan ilginç 'UFO' açıklaması: Her şey mümkün

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA