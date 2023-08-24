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Spor

Kırmızı Şeytanlar, karar verecek! Altay Bayındır transferi için kritik 48 saat

Premier Lig ekibi Manchester United, Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ın transferi için kararını 48 saat içinde verecek. İngiliz ekibi, sağlık kontrolünden geçirdiği Altay Bayındır'ın raporlarını inceliyor.

24 Ağustos 2023 Perşembe 18:38 - Güncelleme:
Kırmızı Şeytanlar, karar verecek! Altay Bayındır transferi için kritik 48 saat
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Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır'ın, Manchester United'a transferinin 48 saat süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor. İngiliz ekibi, salı günü Yunanistan'da sağlık kontrolünden geçirdiği milli kalecinin raporlarını değerlendiriyor.

Manchester United, raporlar temiz çıkar ve transfer için olumlu karar verirse Altay'ın 48 saat içinde İngiliz ekibine transferi sonuçlanabilir.

Manchester United, 25 yaşındaki için imza kararı vermesi durumunda sarı-lacivertlilere 6 milyon euro serbest kalma bedeli dışında FIFA Dayanışma Katkı Payı da ödeyecek ve rakam 7 milyon euroyu bulacak.

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