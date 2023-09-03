Kızılyıldız'ın hedefi Adana Demirspor'un yıldızı Cherif Ndiaye

Sırbistan'ı Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Kızılyıldız, Avrupa'nın en önemli kulüp turnuvasında fark yaratacak bir forvet ararken; Adana Demirspor'un Cherif Ndiaye'de karar kılındı.

Sırp basını, Kızılyıldız'ın 27 yaşındaki Senegalli forvet için Adana Demirspor ile anlaştığını duyurdu. Kızılyıldız'ın Cherif Ndiaye için Adana Demirspor'a 4 milyon euro bonservis bedeli ve 1 milyon euro bonus ödeyeceği belirtildi.

Cherif Ndiaye'nin Kızılyıldız kulüp tarihinin en pahalı transferi olacağının altı çizildi.

Kızılyıldız ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Cherif Ndiaye, bonuslarla birlikte yılda 1.5 milyon euro maaş alacak.

Öte yandan Adana Demirspor'un bonservis bedelinin 2,5 milyon euroluk kısmının hemen ödenmesini istediği, ancak Kızılyıldız'ın 1 milyon euroluk 4 eşit taksitle ödemeleri yapmak için anlaşma sağladığı ifade edildi.

Sırbistan Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Kızılyıldız, Devler Ligi'nde Manchester City, Leipzig ve Young Boys ile mücadele edecek.

Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi elemelerinde 6 maça çıkan Cherif Ndiaye, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Geçen sezonun devre arasında Göztepe'den Adana Demirspor'a transfer olan Cherif Ndiaye, takımına 12 lig maçında 8 gol ve 2 asistlik katkı sağladı