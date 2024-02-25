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Spor

Klopp sonrası Liverpool için 3 aday!

Sezon sonunda Liverpool'da görevinden ayrılacağını duyuran Alman teknik adam Jürgen Klopp'un yerini doldurmak için kulüp yönetimi 3 isim belirledi.

25 Şubat 2024 Pazar 14:54 - Güncelleme:
Klopp sonrası Liverpool için 3 aday!
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Liverpool, sezon sonunda görevinden ayrılacak teknik direktör Jürgen Klopp'un yerini doldurmak için harekete geçti.

The Telegraph'ta yer alan habere göre, İngiliz ekibinde Klopp sonrası ilk adayın Bayer Leverusen'i çalıştıran Xabi Alonso olduğu belirtildi.

Alonso'nun adının Bayern Münih ile de anılması ve İspanyol teknik adamın Bayer Leverkusen ile sözleşmesinin devam etmesi nedeniyle Liverpool'un 42 yaşındaki teknik direktörün ardından iki aday daha belirlediği aktarıldı.

Liverpool'un listesinde Xabi Alonso'dan sonra gelen isimlerin Almanya Milli Takımı'nda görev yapan Julian Nagelsmann ve Sporting'in teknik direktörü Ruben Amorim olduğu öne sürüldü.

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