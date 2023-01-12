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Spor

Kocaelispor, Alihan Kubalas'ı kadrosuna kattı

TFF 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor, son olarak Vanspor'da forma giyen Alihan Kubalas'ı kadrosuna kattı.

IHA12 Ocak 2023 Perşembe 20:57 - Güncelleme:
Kocaelispor, Alihan Kubalas'ı kadrosuna kattı
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Kocaelispor, Vanspor'dan savunma oyuncusu Alihan Kubalas ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, savunma hattına takviye yaptı. Son olarak Vanspor forması giyen 30 yaşındaki deneyimli stoper Alihan Kubalas ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Sezonun ilk yarısında Vanspor formasıyla 15 resmi müsabakaya çıkan Alihan Kubalas, 1334 dakika süre buldu. Deneyimli oyuncu daha önce Ankaragücü formasıyla 25 kez Süper Lig'de de görev yaptı.

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