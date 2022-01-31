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Spor

Kocaelispor'a Yunan 10 numara geliyor! Dimitrios Kolovos

Kocaelispor, Moldova'nın Sheriff takımında forma giyen Yunan 10 numara Dimitrios Kolovos ile prensip anlaşmasına vardı.

IHA31 Ocak 2022 Pazartesi 14:57 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 14:57
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Spor Toto 1. Lig'de transfer sezonu devam ederken Kocaelispor, kadrosuna bir ismi daha kattı. Yeşil-siyahlılar, 28 yaşındaki Yunan futbolcu Dimitrios Kolovos ile prensip anlaşmasına vardı. Sözleşme detayları ve sağlık kontrolü için Kocaelispor'un kamp yaptığı Antalya'ya davet edilen yıldız oyuncunun 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Son olarak Moldova ekibi FC Sheriff'te oynayan Kolovos, bu sezon çıktığı 22 resmi maçta 4 gol kaydetti. On numara pozisyonunda oynayan yıldız futbolcunun, yarın sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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