Koeman'la Ocak'a kadar devam

FENERBAHÇE’DE A.Gücü önünde alınan mağlubiyetin ardından görevine son verilen teknik direktör Phillip Cocu’nun yerine kimin geleceği belirsizliğini korurken, iki maçta takımın başında sahaya çıkan Erwin Koeman gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanmayı başardı. 57 yaşındaki teknik adam ilk olarak G.Saray derbisinde görev yaptı. Cim-Bom’a karşı deplasmanda 2-0’dan 2-2’ye getirilerek alınan beraberlik sonrası sınıfı geçen Koeman, Avrupa Ligi’nde önceki akşam Anderlecht önünde kazanılan 2-0’lık galibiyetin ardından koltuğunu biraz daha sağlamlaştırdı. Başkan Ali Koç’un, takıma getirdiği özgüven nedeniyle devre arasına kadar Erwin Koeman’la devam kararı aldığı bildirildi. Futbolcuların da büyük saygı gösterdiği Koeman’ın devre arasından sonra takımın başında kalıp kalmayacağı alınacak sonuçlara göre netlik kazanacak. Bu arada Fenerbahçe yönetimi yaptığı açıklamada, Jorge Sampaoli ve Abdullah Avcı ile teknik direktörlük için görüşme yapıldığı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.