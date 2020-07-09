Koita: ''Neden kaybettik? Sebebi yok!''

09 Temmuz 2020 Perşembe 23:54 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 23:54

Sakatlığı sebebiyle oyundan çıktığını dile getiren Koita, "İlk yarıda arka adalemde sorun yaşadım, devam ettim ancak ikinci yarı artık oynayamayacak durumdaydım ve çıkmak zorunda kaldım" dedi.

Beşiktaş karşısında iyi mücadele ettiklerinin altını çizen Koita, "Neden kaybettik? Belirli bir sebebi yok, bu maçı kazanabilmek için çok iyi hazırlandık ancak kaybettik. Yeterli skoru yakaladık, goller attık, iyi performans sergiledik ancak olmadı. Ben de goller attım ancak bunlar yeterli olmadı ve son anda gol yiyerek maçı kaybettik" ifadelerini kullandı.