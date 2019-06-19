Kolarov’da fark 200 bin euro

TRANSFERDE adım atmak için UEFA’nın kararını bekleyen Fenerbahçe ile Aleksander Kolarov arasında yaşanan pazarlıkların detayları ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler’in teklif götürdüğü Roma’nın 33 yaşındaki Sırp sol beki ile senelik ücret ve sözleşmenin uzunluğu konusunda henüz tam olarak anlaşamadığı bildirildi.

Corriere dello Sport gazetesi, Roma ile 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına karşın ayrılma kararı veren Kolarov’un Fener’den istediği 3 yıllık 3.5 milyon euroluk talebi 3’e indirdiğini duyurdu. Haberde Sarı-Lacivertliler’in ise tecrübeli savunmacıya 1+1 senelik anlaşma ve yıllık 2.8 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu kaydedildi.

Fener’in 200 bin euroya inen farkın tamamen kapanması durumunda Kolarova’a imza attıracağı ifade ediliyor. Öte yandan Roma’nın geçen sezon 43 karşılaşmaya çıkıp 9 gol ve 2 asistlik katkı yapan 33 yaşındaki Sırp savunmacı için 4 milyon euro istediği öğrenildi.