Kolarov'dan Roma'ya Fenerbahçe resti!
Kolarov, Romalı yöneticilere “Lütfen kolaylık sağlayın. Tercihim Fenerbahçe” dedi.
Fenerbahçe'nin kesin anlaşma sağladığı Sırp sağ bek Alexander Kolarov'un Roma ile 1 yıllık daha anlaşması bulunuyordu.
Romalı yöneticilerle bir görüşme yapan Kolarov'un "Lütfen zorluk çıkarmayın. Fenerbahçe ile anlaştım. Ailemi de ikna ettim" dediği bildirildi.
(Takvim)
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