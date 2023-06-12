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Spor

Kolombiya, Okçuluk Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak

Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağı yarın Kolombiya'da başlayacak.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 10:26 - Güncelleme:
Kolombiya, Okçuluk Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak
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Medellin kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 13-18 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye'yi organizasyonda klasik yay kategorisinde dörder erkek ve kadın sporcu temsil edecek.

Klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, Samet Ak, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış yarışacak.

Kolombiya'da klasik yay kadınlarda ise Ezgi Başaran, Zeynep Köse, Fatma Maraşlı ve Gülnaz Büşranur Coşkun madalya mücadelesi verecek.

Teknik direktör Yusuf Göktuğ Ergin yönetimindeki milli takım, Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında 3 bronz madalya kazanmıştı.

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