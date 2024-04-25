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Spor

Komşuda gündem Samet Akaydin! ''Fatih Terim'in yeni baş ağrısı''

Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi play-off'unda AEK'ya 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Maça Panathinaikos forması giyen Samet Akaydin'in yaptığı hatalı pas ve sonucunda yenilen gol damgasını vurdu. Yunan basını Samet Akaydin'i manşetine taşıdı. İşte o manşetler...

25 Nisan 2024 Perşembe 10:37 - Güncelleme:
Komşuda gündem Samet Akaydin! ''Fatih Terim'in yeni baş ağrısı''
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Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi play-off'unda AEK'ya 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Maça Panathinaikos forması giyen Samet Akaydin'in yaptığı hata damga vurdu. Yunanistan basını, Samet Akaydin'in hatasını manşetlerine taşıdı. İşte yapılan yorumlar...

"FATİH TERİM ÇILDIRDI"

SDNA, "Fatih Terim, Samet Akaydin'in hatasıyla çıldırdı" ifadelerini kullanırken, Samet Akaydin ve Juankar Panathinaikos adına sahanın en kötüsü seçildi.

"TRAJİK"

In Sports'daki haberde Panathinaikos'un Samet Akaydin'in hatası "trajik" olarak nitelendirildi.

"YENİ BAŞ AĞRISI"

Newspao adlı site de Samet Akaydin'den "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı" olarak bahsetti.

"FECİ HATA"

Sport24 ise "Samet Akaydin'in feci hatası AEK'nın farkı 2'ye çıkarmasına sebep oldu" ifadelerini kullandı.

"GOL HEDİYE ETTİ"

Trifilara'da yer alan haberde AEK'nın ilk golünde Arao, ikinci golünde ise Samet Akaydin'in trajik bir hata yaptığı vurgulandı. Newsit adlı site ise Samet Akaydin'in Ezequiel Ponce'ye gol hediye ettiğini yazdı.

"ÖLÜMCÜL, ÇOCUKÇA"

Sportdog'da yer alan haberde Samet Akaydin'in hatası "ölümcül" olarak nitelendirildi. Enwsi'nin haberinde ise "Samet Akaydin'in çocukça hatası Panathinaikos'u 2-0 geri düşürdü" ifadeleri kullanıldı.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Gazzetta ise "Samet Akaydin'in trajik hatası" başlığını atarken, Ponce'nin milli futbolcunun yanlış dönüşünden yararlandığı vurgulandı. Öte yandan Samet Akaydin maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Milli stoper, Aris maçında forma giyemeyecek. Fatih Terim'in stoperde Vitor Hugo veya Arao'ya görev vermesinin beklendiği Yunanistan basınında yer aldı.

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