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Spor

Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş heyecanı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edecek.

IHA17 Nisan 2024 Çarşamba 11:47 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş heyecanı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın yapılacak. Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka yarın saat 22.00'de başlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final müsabakaları 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacak. Turnuvada kupanın sahibi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda yapılacak final maçının ardından belli olacak.

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının programı ve ilk müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

19.45 Lille - Aston Villa (1-2)

19.45 Fiorentina - Viktoria Plzen (0-0)

22.00 PAOK - Club Brugge (0-1)

22.00 Fenerbahçe - Olympiakos (2-3)

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