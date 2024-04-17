Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın yapılacak. Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka yarın saat 22.00'de başlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final müsabakaları 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacak. Turnuvada kupanın sahibi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda yapılacak final maçının ardından belli olacak.

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının programı ve ilk müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

19.45 Lille - Aston Villa (1-2)

19.45 Fiorentina - Viktoria Plzen (0-0)

22.00 PAOK - Club Brugge (0-1)

22.00 Fenerbahçe - Olympiakos (2-3)