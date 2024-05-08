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Spor

Konferans Ligi'nde finalin adı belli oluyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler, Club Brugge-Fiorentina ve Olympiakos-Aston Villa maçlarının sonuçlarıyla belli olacak.

AA8 Mayıs 2024 Çarşamba 10:25 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde finalin adı belli oluyor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler, bugün ve yarın yapılacak maçların ardından belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun yarı finalinde Club Brugge-Fiorentina ve Olympiakos-Aston Villa maçları yapılacak.

İlk maçta 3-2 galip gelen İtalya temsilcisi Fiorentina'nın Belçika ekibi Club Brugge'e konuk olacağı rövanş karşılaşmasında FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşma, Brugge kentindeki Jan Breydel Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak.

Yunanistan'ın Olympiakos takımı ise ilk maçı 4-2 kazandığı yarı final rövanşında İngiltere ekibi Aston Villa'yı ağırlayacak. Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda yapılacak mücadele, yarın TSİ 22.00'de oynanacak. İki müsabaka da EXXEN'den naklen yayımlanacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde final heyecanı, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşanacak.

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