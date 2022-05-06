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Spor

Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale yükselen takımlar Leicester City'yi yenen Roma ile Marsilya'yı eleyen Feyenoord oldu.

DHA6 Mayıs 2022 Cuma 00:12 - Güncelleme:
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale yükselen takımlar, bugün oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından belli oldu. Leicester City'yi saf dışı bırakan Roma ile Marsilya'yı eleyen Feyenoord, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale yükselen takımlar oldu.

Leicester City ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı ilk maçın ardından, rövanş maçında rakibini kendi sahasında 1-0 mağlup eden İtalya temsilcisi Roma, adını finale yazdırdı.

İlk maçta kendi sahasında Marsilya'yı 3-2'lik skorla deviren Hollanda temsilcisi Feyenoord ise rövanş maçında deplasmanda rakibi ile 0-0 berabere kalarak finalde Roma'nın rakibi oldu.

Roma ile Feyenoord'u karşı karşıya getirecek olan UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Air Albania Stadyumu'nda oynanacak.

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