İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2024 Cuma / 14 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0847
  • EURO
    33,6884
  • ALTIN
    2019.77
  • BIST100
    9358.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konferans Ligi'nde kuralar bugün çekiliyor! Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor
Spor

Konferans Ligi'nde kuralar bugün çekiliyor! Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor

Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak. Kuranın ardından temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak. İşte detaylar...

23 Şubat 2024 Cuma 10:19 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde kuralar bugün çekiliyor! Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde rakipleri bugün belli oluyor. Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider bitirerek doğrudan son 16'ya yükselen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ise bu akşam oynanacak maçların ardından netleşecek.

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi TSİ 15.00'te başlayacak. EXXEN'den canlı yayınlanacak kura çekiminin canlı yayın takibi ve detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Ajax

Olympiakos

Molde

Sturm Graz

Maccabi Haifa

Servette

Dinamo Zagreb

Union SG

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.