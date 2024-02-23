Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde rakipleri bugün belli oluyor. Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider bitirerek doğrudan son 16'ya yükselen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ise bu akşam oynanacak maçların ardından netleşecek.

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi TSİ 15.00'te başlayacak. EXXEN'den canlı yayınlanacak kura çekiminin canlı yayın takibi ve detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Ajax

Olympiakos

Molde

Sturm Graz

Maccabi Haifa

Servette

Dinamo Zagreb

Union SG