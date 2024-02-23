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Spor

Konferans Ligi'nde kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi tamamlandı. Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti.

AA23 Şubat 2024 Cuma 15:18 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi gerçekleştirildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında eşleşmeler, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kurayla belirlendi.

Organizasyondaki tek Türk takımı Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla eşleşti.

Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 7 Mart, rövanşlar ise 14 Mart'ta oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Servette (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya)

Ajax (Hollanda)-Aston Villa (İngiltere)

Molde (Norveç)-Club Brugge (Belçika)

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Fenerbahçe

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-PAOK (Yunanistan)

Sturm Graz (Avusturya)-Lille (Fransa)

Maccabi Haifa (İsrail)-Fiorentina (İtalya)

Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

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