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Spor

Konferans Ligi'nde Okaka fırtınası! Haftanın oyuncusu oldu

UEFA Konferans Ligi 4.hafta maçında evinde Rigas Skola'yı 3-0 mağlup eden Başakşehir'de, Stefano Okaka haftanın oyuncusu seçildi.

IHA14 Ekim 2022 Cuma 16:34 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde Okaka fırtınası! Haftanın oyuncusu oldu
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın futbolcusu, Medipol Başakşehir'in golcüsü Stefano Okaka seçildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında Başakşehir, dün akşam sahasında Letonya temsilcisi RFS'yi 3-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin gollerini 11. dakikada Deniz Türüç ve 45 ile 72. dakikalarda Okaka kaydetti. İtalyan futbolcu, gösterdiği bu performansla UEFA tarafından yapılan oylama sonucunda Avrupa Konferans Ligi'nde dördüncü haftanın en değerli oyuncusu seçildi.

33 yaşındaki futbolcu, oylamada Fiorentina'dan Gonzalez, Djurgarden'dan Wikheim ve FCSB'den Jorgensen'i geride bıraktı.

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