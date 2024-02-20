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Spor

Konferans Ligi'nde play-off rövanş heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın başlayacak. İlk karşılaşmada Gent ile Maccabi Haifa kozlarını paylaşacak.

AA20 Şubat 2024 Salı 10:21 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde play-off rövanş heyecanı başlıyor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı kupasının play-off turu rövanşında yarın 1 maç, 22 Şubat Perşembe günü ise 7 maç oynanacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, son 16 turuna yükselecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat Cuma günü düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.

Play-off turu rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Gent (Belçika)-Maccabi Haifa (İsrail)

22 Şubat Perşembe:

20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-Servette (İsviçre)

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Real Betis (İspanya)

20.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Ajax (Hollanda)

23.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Sturm Graz (Avusturya)

23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)

23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Legia Varşova (Polonya)-Molde (Norveç)

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