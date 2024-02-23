Konferans Ligi'nde play-off turu tamamlandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşları, dört karşılaşmayla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar tamamlandı.

Sturm Graz (Avusturya), Union Saint-Gilloise (Belçika), Olympiakos (Yunanistan) ve Molde (Norveç), son 16 turuna adını yazdırdı.

Bu dört takımın yanı sıra Ajax (Hollanda), Maccabi Haifa (İsrail), Servette (İsviçre) ve Dinamo Zagreb (Hırvatistan), bugünkü son 16 turu kura çekiminde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri oldu.

Eşleşmelerde iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Slovan Bratislava (Slovakya)-Sturm Graz (Avusturya): 1-4, 0-1

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 2-2, 1-2

Ferencvaros (Macaristan)-Olympiakos (Yunanistan): 0-1, 0-1

Legia Varşova (Polonya)-Molde (Norveç): 2-3, 0-3