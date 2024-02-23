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Spor

Konferans Ligi'nde play-off turu tamamlandı

Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu 23.00 seansında oynanan 4 karşılaşmayla sona erdi. İşte oynanan mücadelelerin ardından alınan sonuçlar...

AA23 Şubat 2024 Cuma 01:33 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde play-off turu tamamlandı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşları, dört karşılaşmayla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar tamamlandı.

Sturm Graz (Avusturya), Union Saint-Gilloise (Belçika), Olympiakos (Yunanistan) ve Molde (Norveç), son 16 turuna adını yazdırdı.

Bu dört takımın yanı sıra Ajax (Hollanda), Maccabi Haifa (İsrail), Servette (İsviçre) ve Dinamo Zagreb (Hırvatistan), bugünkü son 16 turu kura çekiminde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri oldu.

Eşleşmelerde iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Slovan Bratislava (Slovakya)-Sturm Graz (Avusturya): 1-4, 0-1

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 2-2, 1-2

Ferencvaros (Macaristan)-Olympiakos (Yunanistan): 0-1, 0-1

Legia Varşova (Polonya)-Molde (Norveç): 2-3, 0-3

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